Требуется собрать семантику по низкочастотным запросам через вордстат для страниц товара интернет-магазина и создать объявления в Яндекс Директ. Тематика - кондиционирование и приборы отопления. Объем работы - 50-100 ссылок на страницы товара в неделю. Интересует скорость исполнения и цена за ключ.
- Контекстная реклама13 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется контент менеджер для наполнения интернет магазина по климатической технике. Пжс направляйте заявки и предлагайте стоимостьНаполнение сайтов19 заявокЗакрыт5 лет назад
на товары интернет магазина по кондиционерам. Желательно понимание специфики товаров и опыт работы с данной группой. Количество товаров- 1000. Жду ваших вопросов и предложений.Контекстная реклама54 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется продвижение товаров климатического назначения (кондиционеры, отопительная техника, системы вентиляции) и услуг по их установке. Нужен индивидуальный рекламный подход по каждому товару. Решение приму быстро, по результатам предложенного бюджета.Контекстная реклама1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Разместить на исходнике дополнительные товары из прилагающихся файлов. Выровнить тон размещенных товаров под тон основной картинки. Цветные пятна- лого перевести в серый, поставить тени для размещенных товаров. Товары разместить в следующем порядке: http://prntscr.com/8kd5fjЗавершен10 лет назад
1/Требуется отрисовать логотип, оформить в виде марки с наклоном, приблизительный набросок в приложении 2/ Отредактировать готовое лого (добавить текст) 3/ Обработать 3 фото - обрезать в нужный размер, поставить тест в картинкуЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $10
отрисовка подписи сканаЗавершен10 лет назад
Наполнить магазин товарами. Тематика- климатическое оборудование. Поставить картинки, описание, заполнить таблицу с тех. параметрами, цену. Объем и оплата частями по мере выполнения на WM или Яндекс. Всего от 1000 карточек. Пож-та укажите стоимость за товарное ...Завершен10 лет назад
нужен отчет по практике, предмет Психологическое консультирование, требования ниже. Пож-та, указывайте сроки и стоимость. Производственная практика. Схема анализа психологической консультации. 1. Этап. Анализ содержания жалобы клиента. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Программа для выписки документов автоматически подставляет скан печати и подписи. Этот скан (два комплекта) необходимо почистить от серого фона. Оплата webmoney. Пож-та указывайте пож-та срок и стоимость.Завершен11 лет назад
Добавить реальных участников у группу В Контакте. Возраст аудитории до 30 лет.Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется мониторинг цен товара по Маркету, с корректировкой цен в Интернет-магазине. Оплата поэтапная за объём.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Отрисовать лого, для размещения в шапку сайта: Одно слово, курсив, кириллица. Приблизительно- см. приложение.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется прога или сервис парсинга цен на Яндекс Маркете.Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
Выставить цены в админке интернет магазина руководствуясь ценой взятой с Яндекса. Кол-во товаров около 500 шт. Пож-та указывайте стоимость работы.Закрыт13 лет назад
Наполнение интернет-магазина товарами технического содержания. Исходники - файлы PDF или сайты производителей. Количество товарных предложений свыше 5 тыс., CMS Simpla. От исполнителя требуется высокая производительность. Оплата: WM, ЯД. Работа расчитана на постоянное и долгосрочное сотрудничество. ...Наполнение сайтов20 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется отреставрировать и расскрасить ч/б фото, визуализировать под настоящее время. Требование к исполнителю- специализация в области обработки фото, проф подход, наличие портфолио. Фото вышлю на почту. Оплата электронными деньгами. Количество фото- 6 шт. Пож-та оставляйте ...Обработка фотографий14 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, требуется наполнение интернет магазина товарами, климатическая тематика. Исходники нужно будет брать из PDF файла. Админка на Simpla. Объем задания- 500 товаров. Оплата - WM, ЯД, для РФ могу на банковскую карту. ...Наполнение сайтов29 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен интернет магазин, с формированием XML прайс-листа для вывода товаров в Яндекс Маркет. Тематика Вентиляция. Пожелание к организации отображения товаров – табличный по аналогии www.rusklimat.ru/catalog/air-conditioner/split-type-systems/mitsubishi/ Объем контента- 4000 товаров, при ...Интернет-магазины14 заявокЗакрыт13 лет назад
Периодическое размещение присланных отзывов на форуме интернет-магазинаЗавершен13 лет назад