dismile

Дмитрий dismile

 
50 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует

  • Создать Контекстную рекламу в Яндекс Директ

    Требуется собрать семантику по низкочастотным запросам через вордстат для страниц товара интернет-магазина и создать объявления в Яндекс Директ. Тематика - кондиционирование и приборы отопления. Объем работы - 50-100 ссылок на страницы товара в неделю. Интересует скорость исполнения и цена за ключ.

    Контекстная реклама13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Продвижение товара климатического назначения

    Требуется продвижение товаров климатического назначения (кондиционеры, отопительная техника, системы вентиляции) и услуг по их установке. Нужен индивидуальный рекламный подход по каждому товару. Решение приму быстро, по результатам предложенного бюджета.

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Обработать картинку

    Разместить на исходнике дополнительные товары из прилагающихся файлов. Выровнить тон размещенных товаров под тон основной картинки. Цветные пятна- лого перевести в серый, поставить тени для размещенных товаров. Товары разместить в следующем порядке: http://prntscr.com/8kd5fj

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Отрисовать логотип

    1/Требуется отрисовать логотип, оформить в виде марки с наклоном, приблизительный набросок в приложении 2/ Отредактировать готовое лого (добавить текст) 3/ Обработать 3 фото - обрезать в нужный размер, поставить тест в картинку

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Наполнить магазин товарами

    Наполнить магазин товарами. Тематика- климатическое оборудование. Поставить картинки, описание, заполнить таблицу с тех. параметрами, цену. Объем и оплата частями по мере выполнения на WM или Яндекс. Всего от 1000 карточек. Пож-та укажите стоимость за товарное ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужен отчет по практике, предмет Психологическое консультирование

    нужен отчет по практике, предмет Психологическое консультирование, требования ниже. Пож-та, указывайте сроки и стоимость. Производственная практика. Схема анализа психологической консультации. 1. Этап. Анализ содержания жалобы клиента. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Почистить фон скана от серого

    Программа для выписки документов автоматически подставляет скан печати и подписи. Этот скан (два комплекта) необходимо почистить от серого фона. Оплата webmoney. Пож-та указывайте пож-та срок и стоимость.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Мониторинг цен

    Требуется мониторинг цен товара по Маркету, с корректировкой цен в Интернет-магазине. Оплата поэтапная за объём.

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Отрисовать лого

    Отрисовать лого, для размещения в шапку сайта: Одно слово, курсив, кириллица. Приблизительно- см. приложение.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина товарами

    Наполнение интернет-магазина товарами технического содержания. Исходники - файлы PDF или сайты производителей. Количество товарных предложений свыше 5 тыс., CMS Simpla. От исполнителя требуется высокая производительность. Оплата: WM, ЯД. Работа расчитана на постоянное и долгосрочное сотрудничество. ...

    Наполнение сайтов20 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Раскрасить ч/б фото

    Требуется отреставрировать и расскрасить ч/б фото, визуализировать под настоящее время. Требование к исполнителю- специализация в области обработки фото, проф подход, наличие портфолио. Фото вышлю на почту. Оплата электронными деньгами. Количество фото- 6 шт. Пож-та оставляйте ...

    Обработка фотографий14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнение товарами интернет-магазина

    Здравствуйте, требуется наполнение интернет магазина товарами, климатическая тематика. Исходники нужно будет брать из PDF файла. Админка на Simpla. Объем задания- 500 товаров. Оплата - WM, ЯД, для РФ могу на банковскую карту. ...

    Наполнение сайтов29 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интернет-магазин требуется

    Нужен интернет магазин, с формированием XML прайс-листа для вывода товаров в Яндекс Маркет. Тематика Вентиляция. Пожелание к организации отображения товаров – табличный по аналогии www.rusklimat.ru/catalog/air-conditioner/split-type-systems/mitsubishi/ Объем контента- 4000 товаров, при ...

    Интернет-магазины14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров

Kaprall
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
7 лет назад
Продвижение товара климатического назначения
Странный отрицательный отзыв спустя 3 года после работы. Даже не помню эту задачу. Если что-то не устраивало, почему не порешали сразу? Коллеги, обращаюсь к Вам, будьте бдительны при работе с данным заказчиком.
не поняли друг друга, внимательнее обсуждайте условия. Плохого писать не буду, хорошего - нечего ...
Ответный отзыв
7Alex7
34 года
11 лет в сервисе
Был
час назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Обработать картинку
Дмитрий отличный заказчик, отлично поставлена задача, моментальная оплата.
Ответственный исполнитель, выполнил работу в оговоренный срок, качеством выполнения доволен. Некоторые вещи сделал бонусом без доплат, за что огромное Спасибо!
Ответный отзыв
fato
28 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Отрисовать логотип
Все отлично, быстрая оплата, ясная и понятная задача. Рекомендую!
Андрей, спасибо тебе за качественную работу и ответственный подход!
Ответный отзыв
baykonurr
Павел 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
25 отзывов
$42
10 баллов
10 лет назад
Наполнить магазин товарами
Лучшего заказчика еще не встречал. Робота была долгосрочной (8 месяцев). Никаких задержек в оплате. Все в строки. Не лукавлю, честно ОЧЕНЬ рекомендую. Но все же хочется чтоб он снова выбрал меня (если будет работа). О человеческих качествах можно расказивать часами.
Отличный исполнитель, ответственный подход, всегда на связи, выполняет работу в намеченный срок, можете смело обращаться- с заданием справиться на 100%
Ответный отзыв
proevgenii
Евгений 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Отрисовка подписи
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, мгновенная оплата.
Работа выполнена в срок, результатом доволен, спасибо!
Ответный отзыв
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