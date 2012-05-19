Необходимо написать отчет по производственной практике в банке, желательно быстрее, методичка в прилложении могу скинуть другой отчет в качестве образца.
Бухгалтерский учёт и налогообложение
Тема: Отчёт по практике в страховой компании.
Пишем на основании отчётности с официального сайта компании.
цель отчёта - определение налоговой нагрузки
есть образец работы для примера
Объем 20 страниц
срок 5 дней
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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