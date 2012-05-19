Бухгалтерский учёт и налогообложение

$25
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Завершен5 заявок142 просмотра

Тема: Отчёт по практике в страховой компании.

Пишем на основании отчётности с официального сайта компании.

цель отчёта - определение налоговой нагрузки

есть образец работы для примера

Объем 20 страниц

срок 5 дней

14 лет назад
bb474
52 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

elo44ka
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$25
5 дней
Проект выполнен точно в срок и с высоким качеством. Рекомендую Элеонору, как ответственного и грамотного автора!
Четко поставлены задачи, вовремя выслан исходный материал, сразу после выполнения оплата. 10 баллов!!

Заявки фрилансеров

elo44ka
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад