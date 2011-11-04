Переписать 2-ю главу дипломной работы

Мария выполнила работу профессионально - точно в срок и без нареканий. В общении адекватна и приятна. Отзыв написан исключительно по моей инициативе - в отличие от некоторых фрилансеров она у меня его не выпрашивала. Работать с ней было легко. Рекомендую всем.