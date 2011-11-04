Переписать 2-ю главу дипломной работы

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Завершен3 заявки171 просмотр

Тема работы: "Международное сотрудничество нефтяных компаний"

Требуется дописать дипломную работу (2 главу) в соответствии с требованиями заказчика.

Имеются:

*1-й вариант работы (1 и 3 главы приняты) – будет предоставлен исполнителю

*утверждённый план 2-й главы

*полная оплата работы

*вся история заказа в хронологическом порядке

План дипломной работы:

ВВЕДЕНИЕ 3

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 6

1.1.Понятие и основные формы научно-технического сотрудничества 6

1.2.Глобализация межфирменных научно-технических связей 12

1.3.Научный аутсорсинг как современный инструмент реализации корпоративной стратегии 21

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Старый вариант:

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 26

2.1. Развитие межфирменного сотрудничества в ТЭК 26

2.2. Основные направления международного научно-технического сотрудничества в топливно-энергетическом секторе 35

2.3. Перспективы международного научно-технического сотрудничества компаний ТЭК 44

Утверждённый новый вариант:

Глава 2. Особенности международного научно-технического сотрудничества в топливно-энергетической сфере (название остается прежним)

2.1. Векторы развития международного научно-технического сотрудничества в ТЭК(экономика, политика, торговля)

2.2. Энергоэффективность и энергобезопасность как основа международного научно-технического сотрудничества в ТЭК

2.3. Трансфер технологий как базис межфирменного сотрудничества и реализации инновационного потенциала российского ТЭК

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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ОАО «НК РОСНЕФТЬ» 49

3.1. Роль научно-технических связей в стратегии развития компании 49

3.2. Проблемы и формы организации международного научно-технического сотрудничества ОАО НК «Роснефть» 56

3.3. Сотрудничество ОАО НК «Роснефть» и норвежских компаний в топливно-энергетическом секторе 62

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 68

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 73

ПРИЛОЖЕНИЯ 75

Работа должна быть готова к концу года, однако необходимо в ближайшее время предоставить черновой вариант 2-й главы в новой редакции для согласования с НР. Срок оговаривается. Текущий вариант работы будет вам предоставлен.

Укажите приемлемую для себя цену.

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