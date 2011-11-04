Необходимо написать курсовую по психологии Объем 30 стр. Антиплагиат не менее 70 % Тема темперамент и деятельность, точную формулировку сообщу автору Требования стандартные (ссылки, оформление введения как для курсовой и т.п.) ...
Переписать 2-ю главу дипломной работы
Тема работы: "Международное сотрудничество нефтяных компаний"
Требуется дописать дипломную работу (2 главу) в соответствии с требованиями заказчика.
Имеются:
*1-й вариант работы (1 и 3 главы приняты) – будет предоставлен исполнителю
*утверждённый план 2-й главы
*полная оплата работы
*вся история заказа в хронологическом порядке
План дипломной работы:
ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 6
1.1.Понятие и основные формы научно-технического сотрудничества 6
1.2.Глобализация межфирменных научно-технических связей 12
1.3.Научный аутсорсинг как современный инструмент реализации корпоративной стратегии 21
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Старый вариант:
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 26
2.1. Развитие межфирменного сотрудничества в ТЭК 26
2.2. Основные направления международного научно-технического сотрудничества в топливно-энергетическом секторе 35
2.3. Перспективы международного научно-технического сотрудничества компаний ТЭК 44
Утверждённый новый вариант:
Глава 2. Особенности международного научно-технического сотрудничества в топливно-энергетической сфере (название остается прежним)
2.1. Векторы развития международного научно-технического сотрудничества в ТЭК(экономика, политика, торговля)
2.2. Энергоэффективность и энергобезопасность как основа международного научно-технического сотрудничества в ТЭК
2.3. Трансфер технологий как базис межфирменного сотрудничества и реализации инновационного потенциала российского ТЭК
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ОАО «НК РОСНЕФТЬ» 49
3.1. Роль научно-технических связей в стратегии развития компании 49
3.2. Проблемы и формы организации международного научно-технического сотрудничества ОАО НК «Роснефть» 56
3.3. Сотрудничество ОАО НК «Роснефть» и норвежских компаний в топливно-энергетическом секторе 62
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 68
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 73
ПРИЛОЖЕНИЯ 75
Работа должна быть готова к концу года, однако необходимо в ближайшее время предоставить черновой вариант 2-й главы в новой редакции для согласования с НР. Срок оговаривается. Текущий вариант работы будет вам предоставлен.
Укажите приемлемую для себя цену.
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