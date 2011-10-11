Реферат по риторике

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Закрыт6 заявок137 просмотров

Необходимо написать творческий реферат по риторике на тему афоризм, согласно плану (предоставлю автору)

Объем 3 страницы

14 лет назад
bal2007
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

kirillonlinenet
Татьяна 
42 года
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

kirillonlinenet
Татьяна 
42 года
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад