Тема работы: "Международное сотрудничество нефтяных компаний" Требуется дописать дипломную работу (2 главу) в соответствии с требованиями заказчика. Имеются: *1-й вариант работы (1 и 3 главы ...
Реферат по риторике
Необходимо написать творческий реферат по риторике на тему афоризм, согласно плану (предоставлю автору)
Объем 3 страницы
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