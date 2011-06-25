kirillonlinenet

Татьяна kirillonlinenet

 
42 года
14 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Филолог

Образование: высшее, педагогический университет, специальность "русский язык и литература". Окончила курсы при университете "Практическая журналистика". Имеется хороший опыт написания рефератов, контрольных, курсовых, дипломных работ по гуманитарным дисциплинам. 3 года преподавательской деятельности.

Отзывы заказчиков

Ksmoslova
Смыслова 
35 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
$15
10 баллов
14 лет назад
Нужно проверить текст на ошибки и повторения
Спасибо за работу! Все выполнено на уровне!
Спасибо за приятное сотрудничество! Надеюсь на продолжение... :)
Ответный отзыв
zao4ka
53 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$9
10 баллов
14 лет назад
Курсовая по педагогике
Татьяна ответственно подошла к делу, несмотря на то, что объем проекта оказался больше, чем она ожидала изначально. Все сделано качественно, оригинальность по Антиплагиату 100%. По срокам немного не успела по объективным причинам, о чем предупредила заранее и к обозначенному сроку все сдала. В целом положительное впечатление от сотрудничества.
Екатерина - хороший, понимающий заказчик, своевременно оплачивающий работу. Буду рада продолжению нашего сотрудничества!
Ответный отзыв
8davids8
Максим 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Курсовая по психологии
Все было сделано четко по ТЗ, что редко происходит при написании курсовых. Татьяна дописала для меня курсовую по психологии, и стоит заметить, что в этой дисциплине она знает толк. Надеюсь на то, что в дальнейшем наше сотрудничество по другим дисциплинам окажется не менее успешным. Спасибо!
Спасибо за сотрудничество, Максим! Четкое ТЗ, всегда на связи, моментальная оплата. Приятно работать с профессионалами.
Ответный отзыв
oxana1985
Ксения 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$35
10 баллов
14 лет назад
Курсовая по журналистике
Первый проект с Татьяной оказался удачным. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Хорошо поработали, спасибо! С удовольствием продолжу сотрудничество!!!
Ответный отзыв
legorii
37 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Доработать диплом по русскому языку
Татьяна прекрасно справилась с работой в заданные сроки. Я доволен, надеюсь, будем сотрудничать и в дальнейшем.
Приятно работать с вежливым, доброжелательным заказчиком! Оплата мгновенная! Буду рада продолжению сотрудничества с Егором!!!
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
Рефераты, Курсовые и Дипломы
12 отзывов
от $5
от 14 дней
нет рейтинга
Копирайтинг
1 отзыв
от $5
от 2 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
1 отзыв
от $5
от 2 дней
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
1 отзыв
от $5
от 3 дней
нет рейтинга