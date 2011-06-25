Филолог
Образование: высшее, педагогический университет, специальность "русский язык и литература". Окончила курсы при университете "Практическая журналистика". Имеется хороший опыт написания рефератов, контрольных, курсовых, дипломных работ по гуманитарным дисциплинам. 3 года преподавательской деятельности.
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
14 лет назад
Спасибо за работу! Все выполнено на уровне!
Ответный отзыв
Спасибо за приятное сотрудничество! Надеюсь на продолжение... :)
$9
10 баллов
14 лет назад
Татьяна ответственно подошла к делу, несмотря на то, что объем проекта оказался больше, чем она ожидала изначально. Все сделано качественно, оригинальность по Антиплагиату 100%. По срокам немного не успела по объективным причинам, о чем предупредила заранее и к обозначенному сроку все сдала. В целом положительное впечатление от сотрудничества.
Ответный отзыв
Екатерина - хороший, понимающий заказчик, своевременно оплачивающий работу. Буду рада продолжению нашего сотрудничества!
$10
10 баллов
14 лет назад
Все было сделано четко по ТЗ, что редко происходит при написании курсовых. Татьяна дописала для меня курсовую по психологии, и стоит заметить, что в этой дисциплине она знает толк. Надеюсь на то, что в дальнейшем наше сотрудничество по другим дисциплинам окажется не менее успешным. Спасибо!
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество, Максим! Четкое ТЗ, всегда на связи, моментальная оплата. Приятно работать с профессионалами.
$35
10 баллов
14 лет назад
Первый проект с Татьяной оказался удачным. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Хорошо поработали, спасибо! С удовольствием продолжу сотрудничество!!!
$30
10 баллов
14 лет назад
Татьяна прекрасно справилась с работой в заданные сроки. Я доволен, надеюсь, будем сотрудничать и в дальнейшем.
Ответный отзыв
Приятно работать с вежливым, доброжелательным заказчиком! Оплата мгновенная! Буду рада продолжению сотрудничества с Егором!!!
Рефераты, Курсовые и Дипломы
12 отзывов
от $5
от 14 дней
нет рейтинга
Копирайтинг
1 отзыв
от $5
от 2 дней
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
1 отзыв
от $5
от 2 дней
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
1 отзыв
от $5
от 3 дней
нет рейтинга