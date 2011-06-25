Все было сделано четко по ТЗ, что редко происходит при написании курсовых. Татьяна дописала для меня курсовую по психологии, и стоит заметить, что в этой дисциплине она знает толк. Надеюсь на то, что в дальнейшем наше сотрудничество по другим дисциплинам окажется не менее успешным. Спасибо!