Доработать диплом по русскому языку

Добрый вечер.

Нужно доработать теоретическую часть диплома, сам не успеваю.

Тема - концепты, концептосфера, репрезентация концептов в творчестве автора.

Сейчас в дипломе 60 страниц, нужно доработать 3 параграфа теоретической части так, чтобы получилось 80 страниц, т.е. на 20 страниц можно добавить выдержек из монографий, общих рассуждений, но так, чтоб это всё имело приличный вид.

Ну, естественно, со ссылками на использованные источники, библиографию.

И ещё нужно доработать заключение.

Подробнее тему и сам диплом вышлю выбранному исполнителю.

Работу желательно закончить в понедельник-вторник.

Выбирать буду по соотношению цена/качество/отзывы, бюджет небольшой, поэтому предлагайте свою цену, а там посмотрим. :)

Оплата в wmr.

Спасибо за внимание.