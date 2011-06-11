Курсовая в Solid Work

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Написать курсовую. Предмет:Автоматизация проектно-конструкторских работ. Нужно выполнить в Solid Work. Задание прилагается. Методичка есть. Срок на одну курсовую 3 дня.

13 лет назад
einsteindiploms
Валерий 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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