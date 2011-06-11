Сопромат

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки188 просмотров
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http://narod.ru/disk/15644066001/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%202%20%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80.pdf.html

12 лет назад
Runemal
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
lebedew86
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$1
2 дня
Человек абсолютно безответственный, не выполнил работу, тянул время, подвел и меня и заказчика! Настоятельно никому не советую с ним сотрудничать!!!