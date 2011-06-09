Курсовая по ТО автомобилей

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Тема курсовой: Разработка технологического процесса замены стартера на автомобиле «Форд Фокус» в СТОА

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13 лет назад
NATALIAkr
Наталия 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
4 отзыва