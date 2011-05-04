Реферат по материаловедению

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Тема "Выбор и обоснование материала для детали горного оборудования."

Пример-вал-шестерня для экскаватора ЭКГ - 4. Объем 12-14 листов. Индивидуальность 60%

Срок - 6 июня

оплата через 2 недели на ЯД

13 лет назад
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Ольга 
50 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад