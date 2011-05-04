Диплом психология

Нужен отчет о практике по земельным отношениям Срок сдачи 12 июня в 12:00 по Москве Читайте условия сотрудничества: http://www.free-lance.ru/users/LEKA25/info/ Практика проходила с 4.05.2011 по 4.06.2011 Расписывать работу по недельно, если есть возможность то лучше по дням, например с 4 ...
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Требования в файле по ссылке http://narod.ru/disk/15479652001/1.doc.html
Укажите, пожалуйста, цену.
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