Процесс лазерного раскроя материала

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Диплом - Разработка мероприятий по повышению безопасности технологического процесса лазерного раскроя материала по результатам аттестации рабочих мест.

срок - 17.06-19.06

есть методичка и приложения

13 лет назад
lexA707
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад