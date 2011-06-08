Диплом (Факультет летательных аппаратов)

Все в задании, ваши сроки и стоимость. работа нужна качественной.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть клиент, которому будет нужен диплом.
Вот ссылка на сайт кафедры по которой выпускается студент.
Пока идет пред дипломное обсуждение.
От Вас:
1. Предложить тему диплома. (лучше не одну)
2. Ориентировочную стоимость.
3. Написать, какую квалификацию Вы имеете для выполнения этого проекта.
4. Дать ссылку на свой аккаунт на фрилансе.
Подобные работы появляются в течении всего учебного года.
адрес для принятия заявок:
ВАЖНО:
Уважаемые кандидаты! Пожалуйста, при отправке заявке в теме письма указывайте название "ФЛА".
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