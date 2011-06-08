Диплом (Факультет летательных аппаратов)

Есть клиент, которому будет нужен диплом.

Вот ссылка на сайт кафедры по которой выпускается студент.

http://www.fla.nstu.ru/

Пока идет пред дипломное обсуждение.

От Вас:

1. Предложить тему диплома. (лучше не одну)

2. Ориентировочную стоимость.

3. Написать, какую квалификацию Вы имеете для выполнения этого проекта.

4. Дать ссылку на свой аккаунт на фрилансе.

Подобные работы появляются в течении всего учебного года.

адрес для принятия заявок:

[email protected]

ВАЖНО:

Уважаемые кандидаты! Пожалуйста, при отправке заявке в теме письма указывайте название "ФЛА".