Диплом (Факультет летательных аппаратов)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка155 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть клиент, которому будет нужен диплом.

Вот ссылка на сайт кафедры по которой выпускается студент.

http://www.fla.nstu.ru/

Пока идет пред дипломное обсуждение.

От Вас:

1. Предложить тему диплома. (лучше не одну)

2. Ориентировочную стоимость.

3. Написать, какую квалификацию Вы имеете для выполнения этого проекта.

4. Дать ссылку на свой аккаунт на фрилансе.

Подобные работы появляются в течении всего учебного года.

адрес для принятия заявок:

[email protected]

ВАЖНО:

Уважаемые кандидаты! Пожалуйста, при отправке заявке в теме письма указывайте название "ФЛА".

13 лет назад
MaksimKostukk
Максим 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад