Товароведение (курсовая -3)

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РГТЭУ

факультет: КиМ

отделение: очно-заочное

3 курс

тип работы: Курсовая

предмет: Товароведение

тема: "Ассортимент и потребительские свойства товаров для лыжных видов спорта"

работа содержит: теорию и практику

требования: следовать предоставленным материалам, строго по Методическим указаниям

кол-во страниц: 35

шрифт, интервал 12,1,5

кол-во источников: 25

сноски: в квадратных скобках [1] внизу

план на утверждение.

13 лет назад
lenapr
Елена 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$35
5 дней
Елена, отличная работа! Спасибо
Очередной успешный проект! Рекомендую Елену как отличного заказчика и приятного собеседника.