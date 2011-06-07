Написать курсовую Искусственные нейронные сети.

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка144 просмотра
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Искусственны нейронные сети в педагогическом прогнозировании

13 лет назад
rockfeller999
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад