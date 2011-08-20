Сайт для кафедры

Курсовая по валютному дилингу. Нужна хорошая работа, методички и плана нет, есть только само задание, все задание могу отправить на почту. Оформление стандартное: отступы 1,5, шрифт Times New Roman, размер 14 Сроки 1-2 недели.
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Задача:
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