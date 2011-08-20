Сайт для кафедры

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки274 просмотра
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13 лет назад
istore
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
ScratchyCat
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$50
5 дней
Очень доволен что отдал роботу именно этому исполнителю, так как я только отправил задание, и получил сразу все готовое, никаких вопросов, вся робота делалась молча без "напрягов"! Еще раз благодарен за ваш труд! Всем советую!
Задача была поставлена четко, срок выполнения тоже. Очень приятно, что оплата поступила сразу же, после выполнения задания. Заказчик был все время на связи, все вопросы можно было сразу же согласовать.