Курсовая: База данных.

Эссе по организационному поведению: оценка проблемных ситуаций на фирме. Не более 8-10 стр Посмотрите учебный видеоролик. http://video.mail.ru/inbox/oig/op Оцените проблемную ситуацию на фирме с точки зрения организационного поведения. Придумайте и предложите свой вариант небольшого сценария видеоролика по одной из ...
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Здравствуйте.
Тема: технология баз данных.
Задание в файле.
Срок 3-4 дня.
Цена 1000р.
Ждем ваших заявок.
С уважением фирма Счастливый Студент.
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