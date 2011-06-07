Реферат (семиотика)

К тем вопросам, к которым требуются иллюстрации, необходимо их включить к ответам.

В конце вопросов идет ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ список литературы. Именно им пользоваться при ответах на вопросы.

Ответ на каждый вопрос должен быть на лист А4 (без учета иллюстраций).

сноски не нужны.