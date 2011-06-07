Реферат (семиотика)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки159 просмотров
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К тем вопросам, к которым требуются иллюстрации, необходимо их включить к ответам.

В конце вопросов идет ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ список литературы. Именно им пользоваться при ответах на вопросы.

Ответ на каждый вопрос должен быть на лист А4 (без учета иллюстраций).

сноски не нужны.

13 лет назад
vseznajka
Марина 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
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