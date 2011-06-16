Доработка курсовой работы

Эссе по организационному поведению: оценка проблемных ситуаций на фирме. Не более 8-10 стр Посмотрите учебный видеоролик. http://video.mail.ru/inbox/oig/op Оцените проблемную ситуацию на фирме с точки зрения организационного поведения. Придумайте и предложите свой вариант небольшого сценария видеоролика по одной из ...
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Нужно доработать курсовик по гос. управлению
во 2й главе маловато аналитики и диаграмм, пар.3.3. дБ привязан к гл.2.
Список литературы оформлен не по стандарту!!!-сначала ФЗ, Указы Президента и т.д!!! –см. Метод.указания!
плюс там в самой работе выделено цветом, что исправить
прикрепляю работу и методичку
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