Курсовая по психологии

Необходимо выполнить курсовую по психологии по ниже приведенному плану.

Содержание

Введение. (3-5 стр.)

1.Актуальность темы, проблемы

2. Кто изучал

3. Общая идея работы

Глава 1

Теоретический анализ проблемы самоповреждающего поведения.

1.1 Определение понятия самоповреждающего поведения в психологии.

1.2 Теоретические подходы к изучению самоповреждающего поведения.

1.3 Психологические особенности детей подростков и их влияние на развитие самоповреждающего поведения.

1.4 Самоповреждающее поведение при аномалиях развития.

Глава 2

Методические подходы к изучению самоповреждающего поведения.

2.1.Экспериментальный метод изучения самовреждающего поведения.

2.2. Эмпирический метод исследования самовреждающего поведения

Заключение(1стр)

Список литературы ( 30 источников)

Объем работы 30 страниц (не менее).

Имеются статьи по данной теме (вышлю исполнителю), их надо будет обязательно использовать. Имеется методичка по выполнению работы (тоже вышлю исполнителю).

Срок сдачи работы 15 июня.

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