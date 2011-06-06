Курсовой проект по архитектуре

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки134 просмотра
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Требуется выполнение курсового проекта по архитектуре.

Методические материалы можете скачать по ссылке –

Вариант исходных данных выбирается по шифру 45.(две последние цифры).

webfile.ru/5369007

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12 лет назад
3A4ET
Зачёт 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов