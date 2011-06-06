Метод оценки и анализа заемщика

Написание дипломного проекта. Тема: Автоматизация рабочего места начальника линйного участка линейно-технического цеха №2 ГЦТЭТ КФ ОАО "Ростелеком" Суть автоматизации рабочего места заключается в автоматизации учета компьютеров, комплектующих и компьютерной техники на предприятии. Примерное содержание: Введение 1. Аналитическая часть 1.1. Технико-экономическая ...
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Нужна полная информация о методе оценки кредитоспособности заемщика! и ее модели для дальнейшей автоматизации!!!
Это методика оценки и анализа способности заемщика генерировать свободные денежные потоки, которые могут быть использованы для погашения кредитной задолженности.
• Анализ способности заемщика генерировать SC - потоки (SC - потоки \ solely cash flows предусматривают движение исключительно денежных средств)
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