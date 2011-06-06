Метод оценки и анализа заемщика

Нужна полная информация о методе оценки кредитоспособности заемщика! и ее модели для дальнейшей автоматизации!!!

Это методика оценки и анализа способности заемщика генерировать свободные денежные потоки, которые могут быть использованы для погашения кредитной задолженности.

• Анализ способности заемщика генерировать SC - потоки (SC - потоки \ solely cash flows предусматривают движение исключительно денежных средств)