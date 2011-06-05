2 диплома по тех. теме

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Здравствуйте.

Темы: "Оборудование и технология производства проката из стали (сплава) марки 25ХГСА в условиях предприятия ОАО "АМЗ"" и "Оборудование и технология производства проката из стали (сплава) марки 20Х в условиях предприятия ОАО "АМЗ""

Уникальность 75%

Срок 1-2 недели на оба.

Цена 20 тыс за оба.

Предоплат нет.

Оплата только после получения и проверки.

Гарантия-отзывы.

Ждем ваших заявок.

Прилагаем письмо от клиента.

Ссылка на скачивания доп.материалов: http://files.mail.ru/RH3XA9

13 лет назад
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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