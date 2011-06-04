Бакалаврская работа

Мне нужно делать бакалаврську работу или нужна готовая

Есть только тема работы "інформаційна web система фірми

Дальше как схочу, можна делать к примеру магазин,

там должна быть панель управления (Админка), поиск по базе товаров,

контакты, а остальную информацию заполню сам, или исправлю под себя.

Еще хотел узнать от разработчика консультацию по коде программы,

и по возможности проверить работоспособность системы на бесплатном хостинге.