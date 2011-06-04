Бакалаврская работа

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки162 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Мне нужно делать бакалаврську работу или нужна готовая

Есть только тема работы "інформаційна web система фірми

Дальше как схочу, можна делать к примеру магазин,

там должна быть панель управления (Админка), поиск по базе товаров,

контакты, а остальную информацию заполню сам, или исправлю под себя.

Еще хотел узнать от разработчика консультацию по коде программы,

и по возможности проверить работоспособность системы на бесплатном хостинге.

13 лет назад
chudaky8
Сергей 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
15 дней назад
  • Похожие заказы

  • Провести стеганографический анализ текста

    $50

    Часть дипломного проекта по стеганографии. Я предоставлю автору несколько текстовых файлов, в которых закодирована стеганографическая информация. Первая задача - выполнить стеганографический анализ (предположительно статистическими методами) и выявить присутствие стего в тексте. По результатам необходимо написать отчет на ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Курсовая по журналистике-2

    Тема утвержденная курсовой. Освещение в СМИ PR-деятельности сети ресторанов ginza-projeckt в СПБ 2000-2010г. В Ведение нужно обязательно 1актуальность работы 2 научно- исследовательская новизна 3 степень разработанности темы 4 объект курсовой 5 предмет исследования 6 цель курсовой 7 задача курсовой. число знаков минимальное без пробелов 3280 в ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Курсовая по журналистике

    Моя тема: Влияние современной теле-кино продукции на развитие агрессивности молодежи на примере сериал Валерии Гай Германики "Школа". Примерный план Главай 1 Агрессия на российском телеэкране и в сетевых интренет ресурсах 1.1 Основные причины проникновения агрессии в теле-интренет ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужны 2 курсовые работы

    Темы: 1) формы бухгалтерского отчета в бюджетных учреждениях 2)проверка кассовых операций и денежных документов при проведении аудита в (наименование организации обговорим с исполнителем) Требования в приложении. Уникальность не меньше 80 %, проверяю. Работы одному человеку не дам. Срок сдачи работ 8 ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Диплом по деревообработке

    Требуется автор для написания дипломной работе по предмету инженерная экология. Знания и опыт написания работ по предмету — обязательны. Факультет инженерной экологии Тема: реконструкция цеха по производству шпона (наименование изделия) на ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Курсовые по культурологии

    $20

    Необходимо написать 2 курсовые работы теоретические по культурологии Объем каждой 18 страниц Возможно, потребуется 2 исполнителя Обратить внимание на антиплагиат и творческий подход. Используя и обобщая теоретический материал из источников, необходимо дополнять описанное своими словами. Темы простые - вышлю ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад