Написать описание создания компонента под joomla

$100
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка94 просмотра
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Имеется компонент написанный под joomla, требуется подробное описание его создания

Joomla
13 лет назад
lovedfate
Ивана 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$100
1 день
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