Диплом: Менеджмент.

$100
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка154 просмотра
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Здравствуйте.

Тема: Тенденции развития организационных и управленческих отношений в системе менеджмента. (на примере ОАО «Энергосбыт») Курган www.ensbyt.ru

Уникальность 75%

Объем 60-70 страниц.

Срок 7 дней.

Цена 3000р.

Ждем ваших заявок.

С уважением фирма Счастливый Студент.

13 лет назад
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад