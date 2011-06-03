Диплом: Менеджмент.

Курсовая работа по металлорежущему станку. В предложении указывайте ориенировочную стоимость и срок, а также почту куда выслать задание
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Здравствуйте.
Тема: Тенденции развития организационных и управленческих отношений в системе менеджмента. (на примере ОАО «Энергосбыт») Курган www.ensbyt.ru
Уникальность 75%
Объем 60-70 страниц.
Срок 7 дней.
Цена 3000р.
Ждем ваших заявок.
С уважением фирма Счастливый Студент.
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