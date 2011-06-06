Курсовая по праву

Тема курсовой: Немецкая г0тика и симв0лический 0браз Кёльнск0г0 с0б0ра объём: 24 -27 страниц к завтрашнему утру Пишите стоимость и сроки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Тема "Понятие и виды гражданских договоров"
Объем 35-40 стр.
Методичка в приложении
Срок 6 мая
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $8
Эссе по дисциплине "Рынок ценных бумаг", на тему "Разновидности обыкновенных акций в международной практике". Эссе должно содержаться не менее трех «я считаю, во-первых,… во-вторых,… в третьих…» В конце работы делается вывод, можно прогноз, в котором ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Московский Городской Психолого-Педагогический Университет факультет Клиническая и специальная психология отделение: дневное номер курса: 4 тип работы: курсовая работа - тема: Психологическая устойчивость детей с хроническими саматическими заболеваниями работа содержит: только теория требования: содержание и список литературы предоставляю.Строго по нему писать кол-во страниц: 40 шрифт, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен13 лет назад
Доброго дня! Требуется написать введение и заключение к курсовой работе. Тема "Создание сайта фирмы". Сколько это примерно может обойтись если требуется написать 3 страницы введения и 3 страницы заключения? Нормоконтроль и работу отправлю исполнителю. Укажите сроки и ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен13 лет назад
Реферат по Ист0рии человечества на тему "Нюрнбергский пр0цесс." пишите сроки и стоимостьРефераты, Курсовые и Дипломы14 заявокЗакрыт13 лет назад
Курсовая по ТГП Тема: "Те0рия разделения властей". Пишите стоимость и срокиРефераты, Курсовые и Дипломы9 заявокЗакрыт13 лет назад
Сайт на adobe flex для клиентов компании, с каталогом товаров, формой связи с техподдержкой (голосовой/текстовой), регистрацией и возможностью просмотра данных о заказах из бд. Соответственно три уровня доступа - для администратора, зарегистрированного пользователя и незарегистрированного. ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт13 лет назад
Есть задача с использованием МАТЛАБ по электронной инженерии уровня магистра. надо написать работу на английском языке на тему "Implementation of periodically switched network analysis in matlab" при этом нужно реализовать в МАТЛАБе 2 формулы со статьи http://depositfiles.com/files/qcyliit02Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходимо выполнить курсовую по схемотехнике, имеется пример выполненной работы другого варианта, так же имеется методичка с краткими инструкциями. Пример выполненной работы в приложении. Методичка - http://narod.ru/disk/14282690001/Block%20upravleniya.pdf.html За скорость возможна доплата.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
Здравствуйте. От клиента: Тема: развитие коммунальной инфраструктуры территории (на примере Ленинского района) Нужна 3 глава. к Сожалению методички нет!!! но суть в том что студент должен произвести анализ и расчет предложенной им программы по развитию коммунальной инфраструктуры!!! на примере Ленинского ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад