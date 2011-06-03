Написать работу на английском языке

Здравствуйте. От клиента: Тема: развитие коммунальной инфраструктуры территории (на примере Ленинского района) Нужна 3 глава. к Сожалению методички нет!!! но суть в том что студент должен произвести анализ и расчет предложенной им программы по развитию коммунальной инфраструктуры!!! на примере Ленинского ...