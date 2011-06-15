Реферат по истории

$12
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен10 заявок289 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

История мировых цивилизаций

Реферат 20 страниц

Оглавление

Введение (актуальность, цели, задачи)

1.

2.

3.

4.

Заключение

Список литературы (не менее 12)

Обязательно сноски, при повторе источника пишем «Там же», «Указ. Соч»

Поля 3,1,2,2 14 кегль, 1.5 интервал

Антиплагиат 85%

Цена 350 рублей

Срок 7-8 июня

тема любая на выбор из списка

13 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
lokomotiv123
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$12
3 дня
Работа выполнена на высоком уровне, все отлично. Рекомендую
Как всегда все четко и отлично. Спасибо за сотрудничество