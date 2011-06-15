Реферат по истории

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История мировых цивилизаций
Реферат 20 страниц
Оглавление
Введение (актуальность, цели, задачи)
1.
2.
3.
4.
Заключение
Список литературы (не менее 12)
Обязательно сноски, при повторе источника пишем «Там же», «Указ. Соч»
Поля 3,1,2,2 14 кегль, 1.5 интервал
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