Перевести пару статей и скомпоновать текст диплома

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен3 заявки198 просмотров
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Есть несколько статей на английском языке,нужно перевести на русский, и скомпоновать диплом по плану.

13 лет назад
os-team
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$50
4 дня
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