Требования в файле по ссылке http://narod.ru/disk/14806013001/1.doc.html Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект.
Перевести пару статей и скомпоновать текст диплома
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть несколько статей на английском языке,нужно перевести на русский, и скомпоновать диплом по плану.
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