Реферат - Теория вероятностей

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Курс: 2

Предмет: Теория вероятностей и математическая статистика.

Тема: "Энтропия и информация."

Вид работы:реферат

Объём: 10-15 стр

Требования: см.вложения , формулы,графики.

также 10 предложений в конце работы с содержанием - "краткий пересказ (главная мысль или суть) всего материала".

Срок: 3 июня (первая половина дня)

13 лет назад
Webw0rm
Юлия 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
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