Курсовая по экономике предприятия общепита

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Предмет: Экономика предприятия общественного питания

Тема: Организация питания и обслуживания пассажиров водного транспорта

Тип: теоретическая курсовая

Объем: 30 листов

Срок: укажите минимально возможный

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Введение

1 раздел : основы организации питания пассажиров на водном транспорте

2 раздел : организация питания и обслуживания пассажиров на морском и речном транспорте

3 раздел Переспективы развития организации питания и обслуживания пассажиров на водном транспорте

Заключение

Список литературы

13 лет назад
berqt
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад