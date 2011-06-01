Диплом Реинжиниринг бизнес-процессов организации

$300
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки177 просмотров
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Нужно написать дипломную работу.

Тема: Реинжениринг бизнес-процессов на примере организации ..."

Диплом пишется по конкретной организации. Большая часть данных по ней есть, то, чего будет не хватать - можно будет достать. Так же часть информации можно выдумать.

По мере сил могу участвовать в написании диплома.

Оригинальность более 80%

Обязательно доработки по замечаниям научного руководителя.

Последний срок, когда должен быть полностью готов диплом: 14 июня. Но до этого времени нужно уже что-нибудь показать дипломному руководителю.

Оплата возможна частями, по мере выполнения, или после того, как диплом будет написан и проверен научным руководителем.

Цена в 300 USD примерная и может варьироваться.

13 лет назад
ollibolli
Сергей 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Mulberry
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$322
7 дней
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