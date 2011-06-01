Тема: "Формирование имиджа бренда в конкурентной среде (на примере немецкого автомобильного бренда BMW)." Необходимо написать 1 главу объем 28-30 стр,3 главу объем 20-22 стр. Привязать к уже имеющейся 2 главе и выбранному и произведенному опросу для 3 ...
Диплом Реинжиниринг бизнес-процессов организации
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать дипломную работу.
Тема: Реинжениринг бизнес-процессов на примере организации ..."
Диплом пишется по конкретной организации. Большая часть данных по ней есть, то, чего будет не хватать - можно будет достать. Так же часть информации можно выдумать.
По мере сил могу участвовать в написании диплома.
Оригинальность более 80%
Обязательно доработки по замечаниям научного руководителя.
Последний срок, когда должен быть полностью готов диплом: 14 июня. Но до этого времени нужно уже что-нибудь показать дипломному руководителю.
Оплата возможна частями, по мере выполнения, или после того, как диплом будет написан и проверен научным руководителем.
Цена в 300 USD примерная и может варьироваться.
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Требуется выполнить реферат по культурологии на тему "Возникновение письменности и ее влияние на культуру", объем 15-20 страниц.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителяЗавершен13 лет назад
По логистике есть заказ Дипломная работа Использование сбалансированной системы показателей(ссп) для совершенствования бизнес процессов компании 1 глава анализ проблем использования ссп 2 глава анализ управления управления на предприятии в той же главе разработка приложений по применению ссп 3 глава эконом часть 4 ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Есть готовая дипломная работа. После предзащиты, преподаватель оставил реценнзию, собственно по ней нужно все доработать. Переделать главы БЖД и Эконом. часть по методичке. И в основной части диплома несколько рисунков и 2 пункта. Всю работу оформить ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен13 лет назад
См. во вложении оригинальность о 70% готовность к 07,06,11Закрыт13 лет назад
Тема Глобанглизация - распространение иностранного языка Срок 4 июня. Цена?Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужно написать работу по антикризисному управлению. Нужен человек, который понимает, что такое антикризисное управление и понимает, что от него требуется написать. Работа не для "ПТУ", а для серьёзного ВУЗа. Материал должен СТРОГО соответствовать теме работы. Работа была завалена авторами ...Закрыт13 лет назад
- $50
Уважаемый автор! Требуется выполнение курсовой работы по дисциплине: Менеджмент. Тема: "Контроль в организации". Объем: 40л. Срок на работу: до 6.06.11. Бюджет проекта: 1500р. Оплата через Web Money или ЯД. Имеется развернутый план. В более кратком изложении план работы выглядит следующим ...Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо выполнить реферат по аналитической геометрии. С практической частью. Желающим писать на [email protected] (подробности вышлю на е-маил или в ЛС). Сроки - 2-3 дня.Закрыт13 лет назад
Необходимо выполнить курсовой по менеджменту. Сделать нужно быстро - на вчера. Предпочтение адекватной цене. Во вложении пример курсовой, нужно выбрать любой другой объект и описать его по тому же принципу. Т.е. если в курсовой рассматривается амортизация принтера, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад