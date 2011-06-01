Диплом Реинжиниринг бизнес-процессов организации

Нужно написать дипломную работу.

Тема: Реинжениринг бизнес-процессов на примере организации ..."

Диплом пишется по конкретной организации. Большая часть данных по ней есть, то, чего будет не хватать - можно будет достать. Так же часть информации можно выдумать.

По мере сил могу участвовать в написании диплома.

Оригинальность более 80%

Обязательно доработки по замечаниям научного руководителя.

Последний срок, когда должен быть полностью готов диплом: 14 июня. Но до этого времени нужно уже что-нибудь показать дипломному руководителю.

Оплата возможна частями, по мере выполнения, или после того, как диплом будет написан и проверен научным руководителем.

Цена в 300 USD примерная и может варьироваться.