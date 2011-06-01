Диплом, маркетинг

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Тема: "Формирование имиджа бренда в конкурентной среде (на примере немецкого автомобильного бренда BMW)."

Необходимо написать 1 главу объем 28-30 стр,3 главу объем 20-22 стр.

Привязать к уже имеющейся 2 главе и выбранному и произведенному опросу для 3 главы.

Так же имеется определенный список лит-ры, по которому необходимо писать теоретическую часть и сноски в ней.

Срок 10 дней.

13 лет назад
bb474
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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