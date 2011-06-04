Курсовая по логистике

Предмет: Экономика предприятия общественного питания Тема: Организация питания и обслуживания пассажиров водного транспорта Тип: теоретическая курсовая Объем: 30 листов Срок: укажите минимально возможный Пожелания: Введение 1 раздел : основы организации питания пассажиров на водном транспорте 2 раздел : организация питания и обслуживания ...
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Предмет: Логистика
Тема: Пищевая продукция.Организационно-экономический анализ логистической инфраструктуры доставки кисломолочной продукции
Тип: курсовая с практической частью
Объем: 21 листов
Срок: укажите возможный
Пожелания:
I глава
Характеристика предприятий по производству кисломолочной продукции как объектов логистической деятельности.(сравнить два предприятия одна из “Вимм Биль Дан”
Пункт 1.1
Характеристика предпр. “A” как объект логистич.деятельности.
Выводы по главе 1 (2-3 стр.) 1 глава (10-15 стр.)
-История компании(кратко),маркетинговая информация,структура цепи поставок,структура поставщиков,структура сети и распределения,структура сырья,структура готовой продукции.
-Характеристика складской продукции
-Структура доставки готовой продукции…в общем о логистики предприятия(способы транспортировки)
II глава
Анализ эконом.фиктивности управления логистической инфроструктурой доставки кисломолочной продукции потреб.(центральной России)
Пункт 2.1
Структура затрат 2-х предприятий на управ.логистич.инфроструктуры при доставки кисломолочной продукции потреб.центральной России(перевозка,стоимость %,сравнительный анализ)
Пункт 2.1
Анализ “узких” мест при управлении логистич.инфроструктуры и стратегии их устранений(для 2х предприятий,сравнительный анализ)
Выводы:
По двум пунктам.Сравнительная таблица от 2х предприятий.
Основные выводы по всей работе(3-5 листов)
Список основ.терминов (7-10 терминов).Реальные источники.(узкая тематика,статьи с журналов за послед.3-5 лет)
14 шрифт
полуторный интервал(1,5)
объем 21-23
ссылки:по тексту
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