Курсовая по логистике

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Предмет: Логистика

Тема: Пищевая продукция.Организационно-экономический анализ логистической инфраструктуры доставки кисломолочной продукции

Тип: курсовая с практической частью

Объем: 21 листов

Срок: укажите возможный

Пожелания:

I глава

Характеристика предприятий по производству кисломолочной продукции как объектов логистической деятельности.(сравнить два предприятия одна из “Вимм Биль Дан”

Пункт 1.1

Характеристика предпр. “A” как объект логистич.деятельности.

Выводы по главе 1 (2-3 стр.) 1 глава (10-15 стр.)

-История компании(кратко),маркетинговая информация,структура цепи поставок,структура поставщиков,структура сети и распределения,структура сырья,структура готовой продукции.

-Характеристика складской продукции

-Структура доставки готовой продукции…в общем о логистики предприятия(способы транспортировки)

II глава

Анализ эконом.фиктивности управления логистической инфроструктурой доставки кисломолочной продукции потреб.(центральной России)

Пункт 2.1

Структура затрат 2-х предприятий на управ.логистич.инфроструктуры при доставки кисломолочной продукции потреб.центральной России(перевозка,стоимость %,сравнительный анализ)

Пункт 2.1

Анализ “узких” мест при управлении логистич.инфроструктуры и стратегии их устранений(для 2х предприятий,сравнительный анализ)

Выводы:

По двум пунктам.Сравнительная таблица от 2х предприятий.

Основные выводы по всей работе(3-5 листов)

Список основ.терминов (7-10 терминов).Реальные источники.(узкая тематика,статьи с журналов за послед.3-5 лет)

14 шрифт

полуторный интервал(1,5)

объем 21-23

ссылки:по тексту

13 лет назад
berqt
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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