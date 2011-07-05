Управление общественными отношениями

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ВУЗ МГУУ Правительства Москвы

факультет: управления

отделение: дневное

номер курса: 2

тип работы: курсовая работа

предмет: управление общественными отношениями

тема: Технологии социальной рекламы

работа содержит: теория и практика

требования: Писать работу четко по предоставленному плану.

Следовать методичке

кол-во страниц: 30-35

шрифт, интервал 14;1,5

кол-во источников: от 20

сноски: подстрочные

13 лет назад
lenapr
Елена 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$30
3 дня
Еще раз убедилась в профессионализме Елены.
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