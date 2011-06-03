Привести список литературы к правильному виду

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен5 заявок283 просмотра
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Нужно привести список литературы из 100 источников к правильному виду по ГОСТ Украины

13 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
19 дней назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Елена отлично сделала работу и очень оперативно!
Спасибо Дмитрию за интересный проект. Оплата моментальная, связь постоянная. + 100