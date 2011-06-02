Реферат по медицине питания

Здравствуйте. У меня такая проблема, нужно решить задачу по бизнес-планированию. Очень срочно. До 2 июня 10 утра, или на крайний срок 3 июня утром. Бюджет 400-500 рублей(больше нету, извините). Нужно решить задачу и расписать каждое действие, и какие формулы ...