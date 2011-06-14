Диплом бухучет

История мировых цивилизаций Реферат 20 страниц Оглавление Введение (актуальность, цели, задачи) 1. 2. 3. 4. Заключение Список литературы (не менее 12) Обязательно сноски, при повторе источника пишем «Там же», «Указ. Соч» Поля 3,1,2,2 14 кегль, 1.5 интервал Антиплагиат 85% Цена 350 рублей Срок 7-8 июня тема любая на выбор ...
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"Бухгалтерская отчетность и ее роль в управлении организацией" ООО"Аудит сервис"
Отчетность ваша
План Утвержден
есть методичка оформления
1 глава: Бухгалтерская отчетность( теория)
1.1 понятие и сущность бухгалтерской отчетности
1.2 виды и классификации
1.3 Принципы или методы бухгалтерской отчетности
2 глава: Формирование форм бухгалтерской отчетности в " Аудит-сервис"
2.1 характеристика объекта исследования
2.2 формирование баланса ( по формам)
2.3Формирование отчетности о прибыли и убытках( по формам)
3 глава: Аналаиз показателей отчетности
3.1 анализ состава и структуры показателей бух отчетности ( горизонтальный и вертикальный анализ)
3.2анализ результатов бухгалтерской отчетности( кооф-ный анализ
срок 17,06. Сдача всей работы
Оплата вебмани или на карту
Методичку педоставлю
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