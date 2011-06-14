Диплом бухучет

"Бухгалтерская отчетность и ее роль в управлении организацией" ООО"Аудит сервис"

Отчетность ваша

План Утвержден

есть методичка оформления

1 глава: Бухгалтерская отчетность( теория)

1.1 понятие и сущность бухгалтерской отчетности

1.2 виды и классификации

1.3 Принципы или методы бухгалтерской отчетности

2 глава: Формирование форм бухгалтерской отчетности в " Аудит-сервис"

2.1 характеристика объекта исследования

2.2 формирование баланса ( по формам)

2.3Формирование отчетности о прибыли и убытках( по формам)

3 глава: Аналаиз показателей отчетности

3.1 анализ состава и структуры показателей бух отчетности ( горизонтальный и вертикальный анализ)

3.2анализ результатов бухгалтерской отчетности( кооф-ный анализ

срок 17,06. Сдача всей работы

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Методичку педоставлю