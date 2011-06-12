"Бухгалтерская отчетность и ее роль в управлении организацией" ООО"Аудит сервис" Отчетность ваша План Утвержден есть методичка оформления 1 глава: Бухгалтерская отчетность( теория) 1.1 понятие и сущность бухгалтерской отчетности 1.2 виды и классификации 1.3 Принципы ...