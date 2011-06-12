Курсовая

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Возможности использования социологического интервью в рекламной деятельности

35 листов

Оформление стандарт

8,06 до 12,00 мск

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13 лет назад
alex81-11
Алексей 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
47 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
rlida
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 дня назад
13 лет назад
$40
5 дней
Отличный фрилансер! Хорошо выполнила работу. Мои рекомендации! По возможности сотрудничество продолжим
Замечательный заказчик. Четкое задание, своевременная оплата. Спасибо Алексей за заказ. Надеюсь на длительное сотрудничество.