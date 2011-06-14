Приватно для Шамрай Евгения (jeniok)

"Бухгалтерская отчетность и ее роль в управлении организацией" ООО"Аудит сервис" Отчетность ваша План Утвержден есть методичка оформления 1 глава: Бухгалтерская отчетность( теория) 1.1 понятие и сущность бухгалтерской отчетности 1.2 виды и классификации 1.3 Принципы ...
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Диплом Тема Управление финансовой устойчивостью компании на примере Приморский завод на примере Восточные Ворота
90 листов есть методичка
План утвержден
Срок 5,06
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