Приватно для Шамрай Евгения (jeniok)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка86 просмотров
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Диплом Тема Управление финансовой устойчивостью компании на примере Приморский завод на примере Восточные Ворота

90 листов есть методичка

План утвержден

Срок 5,06

13 лет назад
alex81-11
Алексей 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
47 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
jeniok
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$165
5 дней
С Евгенией работаем не первый раз и продолжаем работать. Человек работает на качество. И что интересно држе срочные работы выполняет качественно. Спасибо огромное за качественные работы.
Спасибо за доверие. Приятно работать с Алексеем и Анжелой.