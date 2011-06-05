Нужно: 3-я глава к диплому.

Здравствуйте.

От клиента:

Тема: развитие коммунальной инфраструктуры территории (на примере Ленинского района)

Нужна 3 глава.

к Сожалению методички нет!!!

но суть в том что студент должен произвести анализ и расчет предложенной им программы по развитию коммунальной инфраструктуры!!! на примере Ленинского района.... в принципе программа есть...там немного написано в конце 1,2 главы.

начата 3 глава...

Буквально страниц на 7-10!!меня устроит!

Мне в 5.06.2011 нужно уже сдать!!!!!! + несколько слайдов по проделанной работе!!!

Цена 1000р.

Срок: 5.06.2011 до 12:00 по Москве.

Ждем ваших заявок.

С уважением фирма Счастливый Студент.