Нужно: 3-я глава к диплому.

"Бухгалтерская отчетность и ее роль в управлении организацией" ООО"Аудит сервис" Отчетность ваша План Утвержден есть методичка оформления 1 глава: Бухгалтерская отчетность( теория) 1.1 понятие и сущность бухгалтерской отчетности 1.2 виды и классификации 1.3 Принципы ...
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Здравствуйте.
От клиента:
Тема: развитие коммунальной инфраструктуры территории (на примере Ленинского района)
Нужна 3 глава.
к Сожалению методички нет!!!
но суть в том что студент должен произвести анализ и расчет предложенной им программы по развитию коммунальной инфраструктуры!!! на примере Ленинского района.... в принципе программа есть...там немного написано в конце 1,2 главы.
начата 3 глава...
Буквально страниц на 7-10!!меня устроит!
Мне в 5.06.2011 нужно уже сдать!!!!!! + несколько слайдов по проделанной работе!!!
Цена 1000р.
Срок: 5.06.2011 до 12:00 по Москве.
Ждем ваших заявок.
С уважением фирма Счастливый Студент.
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