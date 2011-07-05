Психология! Срочно!

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Московский Городской Психолого-Педагогический Университет

факультет Клиническая и специальная психология

отделение: дневное

номер курса: 4

тип работы: курсовая работа -

тема: Психологическая устойчивость детей с хроническими саматическими заболеваниями

работа содержит: только теория

требования: содержание и список литературы предоставляю.Строго по нему писать

кол-во страниц: 40

шрифт, инт.14,1,5 см.

мой список литературы

сноски: в квадратных скобках

13 лет назад
lenapr
Елена 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$40
1 день
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