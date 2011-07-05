Психология! Срочно!

"Бухгалтерская отчетность и ее роль в управлении организацией" ООО"Аудит сервис" Отчетность ваша План Утвержден есть методичка оформления 1 глава: Бухгалтерская отчетность( теория) 1.1 понятие и сущность бухгалтерской отчетности 1.2 виды и классификации 1.3 Принципы ...
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Московский Городской Психолого-Педагогический Университет
факультет Клиническая и специальная психология
отделение: дневное
номер курса: 4
тип работы: курсовая работа -
тема: Психологическая устойчивость детей с хроническими саматическими заболеваниями
работа содержит: только теория
требования: содержание и список литературы предоставляю.Строго по нему писать
кол-во страниц: 40
шрифт, инт.14,1,5 см.
мой список литературы
сноски: в квадратных скобках
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