Написать введение и заключение к курсовой работе

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен6 заявок169 просмотров
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Доброго дня!

Требуется написать введение и заключение к курсовой работе. Тема "Создание сайта фирмы". Сколько это примерно может обойтись если требуется написать 3 страницы введения и 3 страницы заключения? Нормоконтроль и работу отправлю исполнителю.

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13 лет назад
armando86
Арман 
37 летКазахстан
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Brysnika
Татьяна 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$12
1 день
Обращаюсь уже несколько раз. И как обычно без замечаний. Работа выполнена раньше указанного срока полностью и качественно. Все понравилось, сотрудничеством доволен, буду обращаться и в дальнейшем.
Если задание поставлено точно и ясно, то и работать легче) В случае с Арманом - это так! Очень отвестсвенно относится к работе, что вызывает уважение. Спасибо за сотрудничество, всгда Вам рада:) С уважением,Татьяна
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