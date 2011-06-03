Дипломная работа. Сайт на Adobe Flex.

Сайт на adobe flex для клиентов компании, с каталогом товаров, формой связи с техподдержкой (голосовой/текстовой), регистрацией и возможностью просмотра данных о заказах из бд. Соответственно три уровня доступа - для администратора, зарегистрированного пользователя и незарегистрированного. Должна быть реализована синхронизация бд сайта с 1с, хотя бы объяснение самого процесса синхронизации. Просто сайт, без документации, но с комментариями в самом коде. Предоплата возможна, но не вся стоимость, вся после 10 июня. Сам сайт использоваться в последствии не будет, главное - хотя бы минимальная работоспособность. Есть сформированное техническое задание и требования в приложенном документе.