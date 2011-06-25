Срочно два отчета о прохождении практики

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка161 просмотр
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Первый отчет о прохождении технологической практики

Второй о прохождении преддипломной практики

Срок сдачи оба отчета 6 июня до 10:00 по Москве.

Есть еще формы отчетности за 2009 и 2010 их очень много, поэтому вы как специалисты поймете какие вам нужны будут формы по ходу работы и я вам их от сканирую и вышлю.

Первый отчет строго по тетради и методичке (см. в приложении)

Второй строго по плану

Подробности обсудим с исполнителем.

Бюджет за обе работы 1200.

Оставляйте почту чтоб я могла выслать вам все что имеется

13 лет назад
kelena27
Елена 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$40
2 дня
СПАСИБО Леночка!!! ОЧЕНЬ ВЫРУЧИЛИ.
Рекомендую, Елену, как грамотного и честного заказчика. И задание, и оплата - все на высшем уровне!