Срочно два отчета о прохождении практики

Первый отчет о прохождении технологической практики

Второй о прохождении преддипломной практики

Срок сдачи оба отчета 6 июня до 10:00 по Москве.

Есть еще формы отчетности за 2009 и 2010 их очень много, поэтому вы как специалисты поймете какие вам нужны будут формы по ходу работы и я вам их от сканирую и вышлю.

Первый отчет строго по тетради и методичке (см. в приложении)

Второй строго по плану

Подробности обсудим с исполнителем.

Бюджет за обе работы 1200.

Оставляйте почту чтоб я могла выслать вам все что имеется