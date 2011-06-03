Срочно нужна дипломная работа

Эссе по дисциплине "Рынок ценных бумаг", на тему "Разновидности обыкновенных акций в международной практике". Эссе должно содержаться не менее трех «я считаю, во-первых,… во-вторых,… в третьих…» В конце работы делается вывод, можно прогноз, в котором ...