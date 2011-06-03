Срочно нужна дипломная работа

$250
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт8 заявок333 просмотра
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Срочно нужна дипломная работа на тему: "сравнительный анализ российской и европейской моделей государственного управления". Срок исполнения до 8.05., объем 80-90 страниц, антиплагиат-90%, некоторые материалы во вложении. Оплата по факту выполненной работы 100%.

13 лет назад
papa10111984
Владимир 
39 летСША
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад