Курсовая - записка и 4А1 по станку

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Курсовая работа по металлорежущему станку.

В предложении указывайте ориенировочную стоимость и срок, а также почту куда выслать задание

13 лет назад
kondor-1
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
43 отзыва(-1)