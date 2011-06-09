Курсовые по культурологии

$20
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен14 заявок384 просмотра
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Необходимо написать 2 курсовые работы теоретические по культурологии

Объем каждой 18 страниц

Возможно, потребуется 2 исполнителя

Обратить внимание на антиплагиат и творческий подход. Используя и обобщая теоретический материал из источников, необходимо дополнять описанное своими словами.

Темы простые - вышлю исполнителям на выбор.

Подробные требования также вышлю по почте.

Срок на каждую работу после подтверждения строго 1-1,5 дня

13 лет назад
bal2007
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранные исполнители
kote1
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$16
1 день
Екатерина написала очень качественную подробную работу в соответствии с требованиями! Рекомендую как грамотного специалиста!
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katyukhasmirnova
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$17
1 день
natalja_kredina
Наталья 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$17
2 дня
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