...С лёгкостью и интересом выполню курсовые и

контрольные работы,

сделаю красочные презентации к ним!

Использую актуальную, современную информацию,

перспективные направления развития!

В этом мне помогают мои природные способности, а также полученные знания

(высшее экономическое и высшее юридическое).

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МЕНЕДЖМЕНТ

МАРКЕТИНГ

ГОС. УПРАВЛЕНИЕ

ПРАВО

ЭКОНОМИКА

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