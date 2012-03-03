...С лёгкостью и интересом выполню курсовые и
контрольные работы,
сделаю красочные презентации к ним!
Использую актуальную, современную информацию,
перспективные направления развития!
В этом мне помогают мои природные способности, а также полученные знания
(высшее экономическое и высшее юридическое).
***
МЕНЕДЖМЕНТ
МАРКЕТИНГ
ГОС. УПРАВЛЕНИЕ
ПРАВО
ЭКОНОМИКА
...
и многое другое!. Также отзывы на сайте:https://www.fl.ru/users/kote1/opinions/
в будние дни бываю на сайте после 19.00.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Управление качеством на предприятиии391 просмотр
- Становление федерализма в России358 просмотров
- «Маркетинг в розничной торговле»686 просмотров
- Правительство РФ386 просмотров
- «Организационный механизм местного самоуправления»392 просмотра
- «Властные полномочия и ответственность»347 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
10 лет назад
Заказ выполнен, спасибо.
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество!
$10
10 баллов
11 лет назад
Все отлично. Оригинальность работы отличная.
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество!
$20
10 баллов
11 лет назад
Все отлично. Спасибо за профессиональный подход.
Ответный отзыв
Спасибо!!!!!!!!!!!!!
$20
10 баллов
11 лет назад
Спасибо за отличную работу. Все выполнено согласно требованиям и в срок.
Ответный отзыв
Благодарю!
$30
10 баллов
11 лет назад
Сотрудничеством довольна.
Ответный отзыв
Спасибо
Рефераты, Курсовые и Дипломы
30 отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга