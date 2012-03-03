kote1

Екатерина kote1

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

...С лёгкостью и интересом выполню курсовые и

контрольные работы,

сделаю красочные презентации к ним!

Использую актуальную, современную информацию,

перспективные направления развития!

В этом мне помогают мои природные способности, а также полученные знания

(высшее экономическое и высшее юридическое).

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МЕНЕДЖМЕНТ

МАРКЕТИНГ

ГОС. УПРАВЛЕНИЕ

ПРАВО

ЭКОНОМИКА

...

и многое другое!. Также отзывы на сайте:https://www.fl.ru/users/kote1/opinions/

в будние дни бываю на сайте после 19.00.

Отзывы заказчиков

El_Brujo
Артем 
44 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Реферат по экономической теории
Заказ выполнен, спасибо.
Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Реферат по банковскому делу
Все отлично. Оригинальность работы отличная.
Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Курсовая по гос. службе
Все отлично. Спасибо за профессиональный подход.
Спасибо!!!!!!!!!!!!!
Ответный отзыв
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Курсовая по муниципальному праву
Спасибо за отличную работу. Все выполнено согласно требованиям и в срок.
Благодарю!
Ответный отзыв
linet
Елена 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 отзывов(-1)
$30
10 баллов
11 лет назад
2 реферата
Сотрудничеством довольна.
Спасибо
Ответный отзыв
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Рефераты, Курсовые и Дипломы
30 отзывов
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